Invasione di fine stagione a Birmingham: striscioni di protesta contro la proprietà

Al St. Andrews di Birmingham scatta la protesta dei tifosi in campo nell’ultima gara di campionato…

Troppa le delusioni e le sofferenze patite dai tifosi del Birmingham in questa stagione. I Blues del tecnico Lee Bowyer hanno chiuso con un deludente 20esimo posto in Championship. Nell’ultimo mese nessuna vittoria (l’ultima il 3 aprile scorso in casa contro il West Bromwich Albion), con soli due pareggi e quattro sconfitte. L’ultima davanti al proprio pubblico, Blackburn Rovers vittorioso per 1-2. Al fischio finale i tifosi del Birmingham hanno invaso il St. Andrews esponendo striscioni di protesta contro la Birmingham Sports Holding Ltd, recanti la scritta #BSHLOUT.