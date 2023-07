L'Ipswich è arrivato secondo in League One e fa quindi il suo ritorno nella Championship, la Seconda divisione inglese. Dove trova gli eterni rivali di sempre, quelli del Norwich.

Il derby dell'Anglia orientale (in inglese East Anglian derby) oppone le due squadre delle contee di Norfolk e Suffolk. In qualche occasione l'incontro è stato definito anche Old Farm derby, in riferimento all'Old Firm, il termine che designa il derby in cui si sfidano le due maggiori squadre di Glasgow, il Celtic e il Rangers, e al ruolo preponderante rivestito dall'agricoltura (old farm significa "vecchia fattoria") nell'economia dell'Anglia orientale.