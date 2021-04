Irlanda, lo stadio incompiuto: finalmente 4 milioni per il Finn Harps…

Lo stadio mozzato, il nuovo stadio irlandese non è arrivato nemmeno a metà dei lavori ed è rimasto incompiuto da 7 anni. Ora il Finn Harps, massima serie irlandese, torna a sperare...

Il Finn Harps Football Club è una società calcistica irlandese con sede nella città di Ballybofey, iscritta alla Football League of Ireland. A distanza di due anni dall’ultima volta, del 2019 il club è tornato a militare nella massima divisione irlandese grazie al doppio successo nel playoff contro il Limerick. Ma la squadra resta senza stadio. Il club irlandese aveva ottenuto fondi dallo Stato nazionale per "finire" il suo stadio, la cui costruzione è stata sospesa dal 2014 e oggi lo stadio è ancora a metà.

Il Ministro del Turismo, Cultura, Arte, Gaeltacht, Sport e Media, Catherine Martin, e il Ministro di Stato per lo Sport e il Gaeltacht, Jack Chambers, hanno annunciato in questi giorni uno stanziamento provvisorio di quasi 4 milioni di euro al FAI nell'ambito del Fondo per le infrastrutture sportive (LSSIF), proprio per lo sviluppo dello stadio Finn Harps a Donegal. Il progetto Finn Harps ha già ricevuto finanziamenti in precedenza e si spera che il nuovo annuncio consentirà al progetto di avanzare alla fase di costruzione. Il pagamento effettivo della sovvenzione sarà subordinato al rispetto di tutti gli altri termini e condizioni, comprese le assicurazioni che il saldo dei costi di costruzione possa essere garantito.