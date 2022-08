Isolamento totale: CR7 non pranza nemmeno con i suoi compagni di squadra…

Dopo aver militato nel campionato inglese, in quello italiano, in quello spagnolo e portoghese, per la prima volta nella sua vita, la squadra dove milita Cristiano Ronaldo è ultima in classifica nella propria lega. Ciò a testimoniare la difficoltà del momento. Per di più, sembra proprio che Cristiano Ronaldo si sia completamente isolato: non parlerebbe con ten Hag e con i compagni e addirittura non pranzerebbe assieme alla squadra. Lo United ha aperto alla cessione ma resta una situazione lose-lose per tutta la squadra.