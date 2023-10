Istanbul, adesso Icardi sfida Aboubakar: poi il “derby” con Dzeko

L'attaccante bosniaco Edin Dzeko, trasferito dal Fenerbahçe all'inizio della stagione, ha superato Aboubakar e Icardi nelle statistiche ottenute in questa stagione.

Per molti il derby Galatasaray-Besiktas di sabato 21 ottobre alle 18.00 è il derby fra Mauro Icardi, idolo dei padroni di casa, e Vincent Aboubakar, 11 gol già all'attivo con il Besiktas in questa stagione e capitano della Nazionale del Camerun.

In attesa della sfida fra Maurito e l'ex bomber del Porto, il vero derby fra bomber, entrambi ex Inter, arriverà più avanti, il 24 dicembre, alla vigilia di Natale, quando è in programma Fenerbahce-Galatasaray e ci sarà la sfida diretta fra Icardi e Dzeko.