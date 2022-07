Istanbul, Chiquinho scatena il derby di mercato fra Galatasaray e Besiktas

Nuovo derby di mercato a Istanbul fra Galatasaray e Besiktas. La stampa portoghese ha scritto che i due acerrimi rivali sono entrati in azione per il numero 10 portoghese Chiquinho, che la scorsa stagione ha giocato in prestito al Giresunspor.

In lotta per costruire una squadra ambiziosa per il campionato rafforzando le loro squadre fin dalla pre-season, Galatasaray e Beşiktaş sono di nuovo sullo stesso obiettivo di mercato dopo Abdülkerim Bardakcı, il difensore 27enne ex Konyasport poi finito al Galatasaray. Al via una nuova gara per Chiquinho, entrambe le squadre tentano il numero 10 del Benfica. Secondo A Bola, è stato affermato che il giocatore di 26 anni, che ha attirato l'attenzione delle due di Istanbul con la sue prestazioni nella squadra del Mar Nero. Ha un contratto con la squadra portoghese fino al 2024.