Istanbul, Falcao al suo allenatore Terim: “Voglio giocare il derby e segnare un gol”

Falcao ha fame di calcio. Vuole riscattarsi con il Galatasaray dopo tanti infortuni e sa che il derby contro il Fenerbahçe è l'occasione ideale

Per Radamel Falcao sembrava quasi impossibile raggiungere il derby. Il Galatasaray questo fine settimana affronta il Fenerbahçe. Tuttavia, l'attaccante è stato curato in Spagna per il suo infortunio. E grazie al lavoro del fisioterapista Joaquín Juan, ha superato a tempo di record il parziale strappo che ha subito alla gamba destra.

Falcao è così pronto per il derby contro il Fenerbahçe, partita in cui vuole riscattarsi dopo le critiche ricevute per le sue ripetute assenze per problemi fisici. Tant'è che l'attaccante colombiano, secondo il quotidiano turco 'SporX', è stato chiaro con Fetih Terim: "Voglio giocare il derby e segnare un gol", ha detto al suo allenatore.