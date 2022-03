Istanbul, il bomber egiziano: “Il Galatasaray e il derby ti cambiano la vita”

Mustafa Mohamed felice per l'assist contro i bianconeri nel derby di metà marzo, ma senza dimenticare la rivalità contro il Fenerbahce...

"Il Galatasaray è un club molto grande, il più bello per un tifoso in Turchia. Il Galatasaray ha cambiato molto della mia vita. Il Galatasaray significa il senso della vita per tutti coloro che vengono qui", ha detto l'attaccante egiziano Mostafa Mohamed, che ha ottenuto il plauso per la sua prestazione nel derby in cui il Galatasaray ha sconfitto il Beşiktaş a metà marzo. Il bomber ha risposto alle domande dei tifosi nell'applicazione mobile dei giallorossi: "Ho iniziato a giocare a calcio quando avevo 7 anni. Sono passato a un club professionistico all'età di 16 anni e ho continuato così", ha detto, aggiungendo che il suo primo idolo è stato la star britannica Wayne Rooney.