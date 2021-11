Istanbul, lacrime di gioia del giovane portiere per il derby vinto: poi il lancio di oggetti…

Lacrime e veleni in coda al derby Galatasaray-Fenerbahce 1-2

Nella 13' giornata della Super League turca, il Fenerbahçe ha battuto il Galatasaray con il gol decisivo nel derby segnato al minuto 94. E' stata una vittoria arrivata in un momento molto critico e delicato per il Fenerbahçe. La mossa pre-derby del presidente Ali Koc di pacificare i rapporti fra il tecnico Vitor Pereira e l'asso Mesut Özil si è rivelata vincente, perché proprio Özil ha segnato il gol del pareggio per il Fenerbahçe.