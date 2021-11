Istanbul, pre-derby agitato per il Fenerbahce: il presidente fa da paciere fra Ozil e il tecnico…

Domenica 21 novembre alle 17.00: Intercontinental derby Galatasaray-Fenerbahce

Il Fenerbahce, dopo 4 sconfitte in 12 partite in campionato, sta preparando il derby del prossimo 21 novembre contro il Galatasaray all'insegna di problemi interni. Non c'è feeling fra il tecnico Vitor Pereira e la stella della squadra, Mesut Özil. C'è chi ritiene che il tecnico portoghese del Fenerbahce potrebbe andare incontro all'esonero se dovesse perdere male il derby. La situazione tra Vitor Pereira e Mesut Özil è stata rivelata anche dal presidente del club, Ali Koç. Dichiarando che era infelice perché Mesut non ha giocato le ultime gare, il presidente Koç ha dato un messaggio chiaro sia a Özil che a Pereira chiedendo di porre fine alla disputa.

Spiegando che era il trasferimento Özil all'ultimo minuto sul mercato estivo era impossibile, Ali Koç ha dato il segnale che potrebbero esserci rinforzi per la squadra durante il mercato invernale. Parlando delle convocazioni per il congresso straordinario del club, il presidente del Fenerbahçe non ha fatto un passo indietro e non ha esitato: “Ho superato ogni prova di resistenza. Faremo il necessario senza esitazione, faremo il possibile per la squadra e per risolvere in privato il dissidio che riguarda Özil”.