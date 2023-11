Istanbul, rivali nel derby ma d’accordo su un punto cruciale: no alla Supercoppa turca in Arabia…

Galatasaray e Fenerbahçe si rifiutano di giocare la Supercoppa di Turchia in Arabia Saudita, il prossimo 29 dicembre. I motivi non sono ovviamente legati alle violazioni dei diritti umani, ma derivano dal nazionalismo turco.

Galatasaray e Fenerbahce spingono affinché la Supercoppa turca del 29 dicembre si giochi in patria anziché in Arabia Saudita. C'è grande pressione da parte dell'opinione pubblica affinché la partita si svolgesse in casa perché segna il centenario della proclamazione della repubblica turca.