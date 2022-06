Istanbul, si volta pagina: caro Jorge Jesus, qui giocherai i tuoi derby…

Jesus sarà il secondo allenatore portoghese nella storia del Fenerbahce dopo Vitor Pereira.

Per la prima volta nella sua storia, il Fenerbahçe non ha vinto il campionato turco per 8 stagioni consecutive. Vitor Pereira è stato portato a capo della squadra per la seconda volta la scorsa stagione con grandi speranze. Dopo il suo esonero, il club gialloblù è migliorato sotto la gestione di İsmail Kartal e ha concluso la stagione al secondo posto dopo il Trabzonspor.

A questo punto si è discusso in società se continuare con Kartal per la prossima stagione o portare un allenatore straniero di livello mondiale per portare in alto la squadra in campionato. Dal canto suo il presidente Ali Koç ha preferito l'allenatore esperto Jorge Jesus. Jesus sarà il nono allenatore del Fenerbahce durante l'era di Ali Koç, che entrerà a sua volta nel suo quinto anno in carica.