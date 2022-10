Italian job, Fabio Borini segna e salva la panchina di Andrea Pirlo: 3-0 Karagumruk

Seconda vittoria in campionato per il Fatih, che si riscatta dopo un periodo negativo: doppio assist dell'ex interista Caner Erkin, passato dalla Milano nerazzurra nel 2016 senza lasciare il segno.

Karagümrük ok dopo 5 partite a secco

Nonostante il gol del 2-0 di Fabio Borini che ha iniziato a dare una certa sicurezza alla squadra, sia arrivato con la complicità di Kardesler, portiere ospite che si è portato praticamente la palla in porta dopo aver sbagliato l'intervento a terra, la vittoria è un gran sospiro di sollievo per Andrea Pirlo. La posizione del tecnico bresciano era come minimo traballante, dopo la serie negativa terminata oggi.