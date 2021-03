Ivan Zamorano: “Lautaro ha grande tecnica – Avrei tanto voluto essere allenato dal Cholo…”

Ivan Zamorano vede bene le nazionali di Cile e Argentina, è tifoso dell'Independiente di Avellaneda e racconta il suo grande rimpianto...

Redazione DDD

La stanza numero 401 del ritiro del Real Madrid. Jorge Valdano aveva appena assunto la direzione tecnica del club e ha messo nella stessa stanza Fernando Redondo, il gioiello che l'allenatore aveva portato da Tenerife, e Iván Zamorano, che non pensava di prendere in considerazione anche se era stato con il club per due anni merengue con numeri molto buoni. Redondo brilla e Zamorano esplode con la stagione più proficua ed esplosiva della sua vita. “Fernando è stato speciale. Straordinario in campo e fuori, ha parlato poco, ma ha detto la cosa giusta. È stato un leader molto positivo, un collega che mi ha aiutato molto per la sua esperienza e le sue qualità umane”, ricorda il cileno dalla sua casa a Miami, dove si è stabilito quattro anni fa come commentatore per la rete Univisión. Quella Liga 1994/95 si è conclusa alla fontana di Cibeles, con un bagno da campioni di Spagna per il Real. Una situazione simile accadde tre anni dopo, nel 1997. In questo caso a Milano, all'Inter. Zamorano era già nerazzurro quando Diego Simeone è arrivato come rinforzo. Un altro allenatore, Luigi Simoni, ha riunito nella stessa stanza i due sudamericani: "La passione del Cholo per il calcio è inesauribile. Prima delle partite, forse per cercare di rassicurare il cuore, la testa o l'anima, si cerca di pensare ad altro. Ma il Cholo parlava sempre e solo di calcio. Un giorno gli ho detto Cholo, parliamo di macchine, donne, altro". E lui mi ha detto: "Sì, hai ragione...parliamo d'altro. Ma dopo 5 minuti stava di nuovo dando indicazioni calcistiche. Quindi non ho avuto dubbi: sarebbe stato un grande allenatore. È un ragazzo che vive costantemente per il calcio e le sue squadre lo seguono". Quella stagione si è conclusa con la Coppa Uefa nella bacheca nerazzurra.

Ivan Zamorano, quale attuale tecnico avresti preferito? Il campione cileno ha risposto a La Nacion: "Ci sono molti modi per vedere il calcio. Mi piace quello che fa Klopp, quello che fa Mourinho, quello che fa Guardiola, anche Flick...ma se mi chiedi con quale calcio mi sento identificato dal mio modo di essere, perché per me il calcio è vita e morte. Ebbene sì, adoro le squadre del Cholo Simeone. Ha preso una squadra discreta all'Atlético Madrid e l'ha trasformata in una squadra vincente, ha creato un'identità e questo per me è altamente encomiabile. Mi sarebbe piaciuto giocare per una squadra del Cholo.

Oggi il calcio è più frivolo e ingiusto? "Sì, ma il mondo è cambiato. La politica è cambiata, il comportamento sociale è cambiato. Siamo un mondo diverso dagli anni '90.E il calcio non è estraneo a questi cambiamenti. Ma per me, la cosa più importante è che le priorità non cambiano mai. Cosa voglio dire? Il calciatore non deve perdere l'amore per il gioco; quando lo perdi, e giochi a calcio per avere un'auto di ultima generazione o per uscire con la modella più bella del momento o per apparire sulla copertina del giornale, ti sbagli. Se le priorità non vengono messe a fuoco, stai andando fuori strada". Ma sei un tifoso dell'Independiente..."Sì, sono un fan dell'Independiente. Lo seguo sempre. La storia è così: mio padre giocava molto bene a calcio e lavorava alla Coca-Cola in Cile. L'azienda ha tenuto un campionato di calcio a livello sudamericano tra tutte le società che l'azienda aveva nella regione. La gente veniva dal Perù, dall'Uruguay, dall'Argentina...e siamo diventati molto amici di una famiglia che veniva a giocare dall'Argentina ed era tutta composta da tifosi dell'Independiente. Ero un bambino. Immagina, l'Independiente ha vinto tutto in quel momento, Bochini, Burruchaga, Marangoni, Percudani erano i loro campioni...e questa famiglia mi ha regalato poster, striscioni, magliette. Quindi, la mia simpatia per Independiente è rimasta per sempre. Più tardi, nel tempo, ho sposato un'argentina, una bostera, ma si scopre che mio suocero è dell'Independiente".

Come vedi il futuro della posizione nella squadra argentina? Higuaín se n'è andato, Agüero ha 32 anni: "L'Argentina deve essere molto calma nella posizione del centravanti: Lautaro Martínez e Icardi, ancora giovanissimi, hanno tutto davanti. Il presente e il futuro sono loro. Il 9 della squadra argentina sarà coperto per molti anni con Lautaro e Icardi. Tutti chiamano Lautaro il Toro, ma lui sì ha forza fisica, sì, ma ha anche il lato tecnico per riuscire ad avere successo in un calcio impegnativo come l'Italia. E Icardi, a poco a poco, sta concentrando sempre di più il pensiero su cosa sia il calcio e a Parigi sta dimostrando di essere formidabile, è cresciuto molto. I due possono consolidarsi perfettamente nella Nazionale argentina".