Jack Grealish, notte sfrenata a Las Vegas: 116 bottiglie di champagne e una bella compagnia…

Sulla pista da ballo si è intrattenuto per diverso tempo con una ragazza. Poi, insieme, si sono diretti verso un bus noleggiato, come documentato dalle immagini riportate da The Sun. Durante la notte focosa di Grealish, gli addetti alla sicurezza hanno raccontato dello sfrenato divertimento dell’ex Aston Villa: urla, birre, champagne e canzoni cantate a squarciagola. E quell’uscita di scena in dolce compagnia…