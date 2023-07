Jay-Z prova il colpo: 2.2 miliardi per acquistare il Tottenham

Jay-Z ha pronto un piano. Dopo lo scandalo che ha convolto il proprietario della società del Tottenham Joe Lewis, il celebre rapper americano vorrebbe acquisire le quote del club

Sono giorni roventi per gli Spurs e non stiamo parlando di calciomercato. Joe Lewis, imprenditore britannico nonché proprietario del club è indiziato per il reato di Insider trading e dovrà rispondere alle accuse della corte.