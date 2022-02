Jonathas non ha perso il fiuto del gol: il brasiliano ex Pescara e Torino goleador in India

Un autentico giramondo con una tappa prolungata in Italia. L’attaccante brasiliano Jonathas (un passato con Brescia, Latina, Torino e Pescara) da settembre è protagonista in India con l’Odisha Football Club.

A 32 anni ha ancora voglia di segnare ad ogni latitudine del mondo. L’attaccante brasiliano Jonathas è ripartito dall’ India , firmando per un anno con l’ Odisha Football Club , squadra militante nella Indian Super League con sede a Bhubaneswar . Il club, rinominato così solo nel 2019, prima era conosciuto come Delhi Dynamos , neonata franchigia indiana che nel 2014 accoglie Alessandro Del Piero (il campione del mondo 2006 qui segna l’ultimo gol della sua carriera). Jonathas , possente centravanti (1.92 m) di Belo Horizonte, ha un passato ricco di gol in Italia . In Serie A tra Pescara e Torino ha segnato 3 gol. Molto meglio in Serie B , autentico goleador della cadetteria tra il 2012 e il 2014.

Col BresciaJonathas ha messo a segno ben 18 reti in 41 presenze; a Latina nella stagione 2013-2014 contribuì a suon di gol (15 in 37 presenze) a portare la squadra ad un passo dalla prima storica promozione in Serie A, sfumata solo nella finale playoff contro il Cesena. La carriera di Jonathas è poi proseguita altrove, tra Spagna, Russia, Germania, Brasile, Emirati Arabi e, infine, India. Qui, con la maglia numero 9, da settembre ha già segnato 8 gol in appena 14 presenze (ma solo 8 da titolare) e sfornato 4 assist vincenti ai compagni. Le sue future prestazioni in campo e i suoi gol saranno determinanti per raggiungere la zona playoff per il titolo. Il fiuto del gol Jonathas non l’ha ancora perso. Lo sanno bene anche in India.