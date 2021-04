Jordi Cruyff e lo Shenzhen “giurano”: “Lotteremo per il titolo”, 8 milioni di aiuti pubblici

Nuova stagione del calcio cinese, i diritti tv non sono ancora stati ceduti all'estero, ma alcuni club fanno la voce grossa...

Manifestazione di presentazione stagionale e relativo giuramento da parte dello Shenzhen FC, a 2 settimane dall'inizio della nuova stagione. La squadra di Jordi Cruyff ha tenuto una manifestazione di giuramento alla quale hanno partecipato i funzionari del governo locale. Il municipio di Shenzhen e il distretto di Longgang hanno promesso al club fondi per 60milioni di yuan, in pratica quasi 8 milioni di euro.

Alla manifestazione di giuramento dello Shenzhen FC hanno partecipato Juan Fernando Quintero (autore dello storico gol del Bernabeu nella finale River-Boca in Libertadores nel 2018), Alan Kardec, Frank Acheampong, Morteza Pouraliganji, Dyego Sousa e Harold Preciado. Ole Selnæs non si è fatto vivo. Nel discorso, Gao Lin, il capitano, ha detto che la squadra mira a "lottare per il titolo cinese" in questa stagione.