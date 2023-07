Jorge Mendes arbitro del derby madrileno: al Psg più Asensio che Joao Felix…

Il PSG si sta ora allontanando da uno dei suoi possibili obiettivi di mercato, il portoghese Joao Felix. Un calciatore di valore che i colchoneros non riescono a cedere.

Appena inizia il mese di luglio, il calciomercato inizia a riscaldarsi. E non a caso mercato dei trasferimenti è attualmente rovente, tanto che all'Atlético Madrid si vede già come César Azpilicueta diventerà presto un nuovo giocatore per la squadra di Madrid.