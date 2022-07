Jota sconvolge il derby di Glasgow: tifosi Celtic felici, fans dei Rangers depressi

I fan del Celtic stanno esultando per l'arrivo dell'ala Jota che atterra a Parkhead per completare il suo trasferimento.

L'arrivo del portoghese Joao Filipe, 23enne meglio noto come Jota, dopo un accordo da 6,5 ​​milioni di sterline solo un giorno dopo l'acquisizione da 3,75 milioni di sterline dell'argentino Alexandro Bernabei ha entusiasmato i tifosi del Celtic. Jota è stato devastante per i campioni la scorsa stagione in prestito dal Benfica e tutti in casa degli Hoops sono entusiasti che ora sia qui con un accordo a tempo indeterminato.