Juninho: “Il derby per il Lione è sempre speciale, ma c’è un campanello d’allarme…”

Il Lione è in lotta per il titolo mentre i vecchi rivali del Saint-Etienne difficilmente possono acquistare una vittoria e sono decimati per via dell'epidemia di coronavirus, il che significa che la resa dei conti del derby di domenica allo Stade...

Redazione DDD

Saint-Etienne-Olympique Lyonnais domenica alle 21:00 è il più grande appuntamento del calendario Uber Eats della Ligue 1 e rimane un'occasione enorme, anche se l'assenza di sostenitori a Le Chaudron a causa delle restrizioni del coronavirus questa volta inevitabilmente toglierà qualcosa al derby du Rhone. Anche la posta in gioco non potrebbe essere più alta, con Les Verts e OL che necessitano entrambi di punti per ragioni molto diverse. Il Lione compie il breve viaggio di 70 chilometri dalle rive del Rodano al dipartimento della Loira sapendo di dover tornare rapidamente in carreggiata dopo la sconfitta casalinga per 1-0 contro il Metz. “Avremmo potuto almeno arrivare al pareggio, anche se cerchiamo sempre di vincere le nostre partite. Ma onestamente non c'è motivo di allarmarsi”, ha detto il direttore sportivo Juninho, reduce da numerose vittorie nei derby ai tempi in cui nel Lione ci giovava. “I derby sono sempre speciali per tutti i lionesi. Non vediamo l'ora di giocare, ma dovremo assicurarci di essere ben preparati. Domenica scorsa abbiamo perso tre punti e quella sconfitta è una sorta di campanello d'allarme per l'intera squadra”, ha aggiunto il brasiliano.

Dal canto suo il Saint-Etienne di Claude Puel è stato battuto 1-0 in casa dello Strasburgo, dppo che "numerosi casi di Covid-19" sono stati rilevati tra i giocatori e lo staff. Tra i giocatori assenti in Alsazia c'erano Mathieu Debuchy, Harold Moukoudi, Timothée Kolodziejczak, Yvan Neyou, Wahbi Khazri, Denis Bouanga, Romain Hamouma e Kévin Monnet-Paquet. Nel frattempo, lo stesso Puel è risultato positivo ed è stato costretto all'isolamento, il che significa che ha perso la partita allo Stade de la Meinau. In totale 10 giocatori sono risultati positivi insieme a otto membri dello staff, ma la partita è andata avanti. "E 'stata una situazione grottesca", ha detto Puel durante una conferenza stampa virtuale martedì. “I giocatori, lo staff e la società hanno dovuto adattarsi da un'ora all'altra. Abbiamo fatto di tutto per rispettare le regole e gestire quella che era una situazione folle". Allora come si prepara Puel a giocare contro il Lione in questa situazione? È certamente un derby di cui il Saint-Etienne avrebbe preferito fare a meno dopo una serie di una sola vittoria nelle ultime 17 partite.