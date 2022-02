Juve, ricordi Estigarribia? Campione con Conte, ora l’esterno ha un posto… al Sol de America in Paraguay

L’esterno offensivo Marcelo Estigarribia, ora 34enne, si è accasato al Sol de America in Paraguay, dopo una serie di prestiti dal Deportivo Maldonado.

Forse in pochi ci hanno creduto veramente. Ma i trascorsi italiani di Marcelo Estigarribia non sono tutti da buttare. L’esterno offensivo mancino, nato a Fernando de la Mora in Paraguay e di etnia Guaranì , ha fatto intravedere, nel corso della sua carriera, giocate di qualità e un dribbling spiazzante. Sono mancate sicuramente la continuità e la fiducia di chi gli stava attorno. Il 34enne paraguaiano può vantare, nel suo personalissimo palmarès , anche un titolo di Campione d’Italia con la Juventus. Nella stagione 2011-2012 Estigarribia ha collezionato 14 presenze e realizzato un gol nel 3-3 contro il Napoli .

Alla fine di quel campionato festeggia il titolo con Antonio Conte in panchina. Il riscatto in estate, nonostante un rendimento comunque discreto, non arriva ed Estigarribia torna agli uruguaiani del Deportivo Maldonado. Il paraguaiano non ha realizzato tanti gol ma ha collezionato molti prestiti in carriera. Finita l’esperienza con la Juve, ecco i prestiti alla Sampdoria (2 reti in 34 presenze in Serie A), Chievo (16 presenze e 1 assist) e Atalanta (2 reti in 25 presenze). Dal 2017 Estigarribia ha indossato le maglie di Cerro Porteno, Chiapas (Messico), Colón de Santa Fe e Olimpia Asunción. Adesso, a 34 anni, l’ex bianconero ha trovato un posto…al Sol de America.