Kai Rooney a raffica: gol e assist, bilancio impressionante per il figlio di Wayne…

Kai Rooney ha solo 13 anni, ma c'è già una forte sensazione di "tale padre, tale figlio" tra i tifosi del Manchester United mentre il piccolo continua a progredire all'Old Trafford. Papà Wayne ha segnato 253 gol in 559 partite con i Red Devils. E alla fine è tornato all'Everton nel 2017 dopo un periodo di 13 anni a Manchester che gli ha fruttato cinque titoli di Premier League, tre Coppe di Lega, una FA Cup , un'Europa League e una Champions League.

Kai ha rivelato tramite il suo account Instagram che nella stagione 2022-23 appena conclusa, ha segnato 56 gol e 28 assist in tutte le competizioni per la sua squadra nel settore giovanile dei Red Devils.

Fino ad oggi, di Kai si ricordano i quattro gol nella sconfitta per 5-4 contro il Liverpool e il gol pesante nella vittoria per 2-0 sul City nella finale della Coppa Nazionale Under 13 del Nord. .