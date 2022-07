Kalinic a bocca asciutta nel derby di Supercoppa: problema Drmic nella Dinamo Zagabria

La Dinamo Zagabria ha aperto la stagione con una vittoria sull'Hajduk nella Supercoppa croata. Dopo novanta minuti senza gol, i rigori hanno portato alla Dinamo il primo trofeo della stagione. Ante Čačić ha un po' sorpreso il pubblico perché ha mandato in campo Bruno Petković e Josip Drmić insieme dal primo minuto, mentre il nazionale croato Mislav Oršić è entrato in gioco solo nella ripresa. In un'intervista dopo la partita, il tecnico ha spiegato quanto sia difficile mettere in campo tutti e tre contemporaneamente.

Drmić è arrivato alla Dinamo come uno dei migliori attaccanti del campionato e su di lui sono state riposte grandi aspettative in termini di gol, dopo le 21 reti segnate con la maglia dello Rijeka nella scorsa stagione. Nella prima partita è stato per lo più fuori gioco e senza effetti concreti, anche se ha avuto un'ottima occasione. Drmić e Petković dovrebbero poter giocare insieme. Sono compatibili, ma l'ex attaccante fiumano dovrà ridefinire il suo ruolo. Čačić non ha molto tempo per mettere in gioco la sua coppia d'attacco, ma anche il resto della squadra, che dovrà adattarsi.