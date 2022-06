Karagümrük: Pirlo e le raffiche di vento, si segna di più nella porta Sud

Pirlo dovrà migliorare il risultato dell’ultimo anno, ma dovrà lavorare anche su un altro aspetto curioso giocando contro il vento. Il Karagümrük gioca nello stadio Olimpico Atatürk, campo dove giocare non è affatto semplice per via delle forti raffiche di vento che soffia da Nord. Come fanno notare delle curiose statistiche, si segna molto di più nella porta Sud.