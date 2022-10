Karagumruk, tifosi stufi: perso anche il derby, nubi fosche sulla panchina di Andrea Pirlo

Non benissimo la nuova esperienza da allenatore di Andrea Pirlo. L’ex tecnico della Juventus, in carica con il Karagumruk dal 12 giugno scorso, ha perso anche l’ultima gara casalinga in Süper Lig contro l’Instanbulspor quindicesimo in classifica, e si trova adesso a soli due punti dalla zona retrocessione. Lo stesso arrivo di Adem Ljajic è stato rinviato a gennaio. Come fatto notare da Sportmediaset, alla guida dei turchi il Maestro ha collezionato appena sei punti in sette giornate, e la sua ultima vittoria in campionato è datata 27 agosto 2022, come conferma FootballNews24.