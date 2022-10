Kasper Schmeichel fischiato: in panchina e in rottura totale a Nizza

Tempi duri per Kasper Schmeichel in Francia. Arrivato la scorsa estate per affrontare una nuova sfida dopo aver completato un ciclo con il Leicester, il 35enne portiere non si trova a suo agio nella sua nuova squadra. Così, solo pochi giorni fa è trapelato che il piano del giocatore era quello di sfruttare il mercato invernale per tornare nel suo Paese.