Keane e Scholes criticano Fred: “E’ sciatto e pigro in campo”. Il centrocampista dello United si difende…

Bersagliato dalle critiche di due leggende del Manchester United, Roy Keane e Paul Scholes, il centrocampista brasiliano si difende così…

Quando due autentiche leggende del club in cui giochi attualmente danno giudizi sul tuo operato, ci sta ascoltarle e accettarle, ma puoi non condividerle. E’ il caso del centrocampista brasiliano del Manchester United , Fred , criticato a più riprese per le sue prestazioni in campo da Roy Keane e Paul Scholes. I due, diventati opinionisti, hanno espresso il loro giudizio in merito al contributo offerto in campo dal 28enne brasiliano. “E’ sciatto e pigro in campo”, ha sentenziato Keane . “Fred non è combattivo”, afferma Scholes .

Arrivato allo United per 52 milioni di sterline, Fred ha saputo trasformare le continue critiche in ulteriori motivazioni per dimostrare di essere un giocatore importante per la squadra. E così, le ultime prestazioni in campo (in particolare l’ultima con il gol segnato da Fred nella vittoria per 4-2 al Leeds appena entrato dalla panchina) sono state elogiate dallo stesso Keane. Ma Fred si è difeso anche con le parole. Queste le sue dichiarazioni a TNT Sports Brazil: “Keane e Scholes hanno avuto molti momenti di gloria allo United. Ora sono pagati per esprimere opinioni, quindi mi sta bene. E’ il loro lavoro e hanno tutto il diritto di farlo. Ovviamente, non sono d’accordo con i loro giudizi ma li accetto. Non sono un tipo conflittuale. Non rispondo ai commenti negativi che arrivano. Il mio obiettivo è lavorare sul campo”. Continua il centrocampista: “So di non essere il giocatore più tecnico in squadra, ma do il mio sangue e la mia vita ogni volta che scendo in campo. Come si dice in Brasile, porto il pianoforte perché gli artisti lo suonino. Il calcio è così, bisogna imparare ad affrontare le critiche. Io accetto le critiche costruttive. Poi sui social media ci sono quelle piene di odio solo per umiliarti”, conclude Fred.