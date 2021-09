Keisuke Honda riparte dal sud della Lituania: in campo con il Suduva

Keisuke Honda è un nuovo calciatore del Sūduva Marijampolė in Lituania

Keisuke Honda, 35 anni compiuti nello scorso mese di giugno, era svincolato dal 1' luglio, dopo la scorsa stagione disputata con gli azeri del Neftchi Baku. Ma adesso è un nuovo calciatore del Sūduva Marijampolė in Lituania. È l'undicesima squadra della sua carriera...

Dopo le tre stagioni e mezza disputate con il Milan fino all'estate 2017, Honda ha giocato con i messicani del Pachuca, con gli australiani del Melbourne, al Vitesse e al Botafogo, prima delle due ultime esperienze: prima in Azerbaigian e ora in Lituania. Il Futbolo Klubas Sūduva, meglio noto come Sūduva, è una società calcistica lituana con sede nella città di Marijampolė. Milita nella A Lyga, la massima serie del campionato lituano di calcio.