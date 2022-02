Khabib punta forte sul Man United l’anno prossimo. E il suo amico CR7? “Voglio che rimanga”

Il Manchester United sarà il club da battere l’anno prossimo in Inghilterra. Lo dice l’ex campione UFC dei pesi leggeri, Khabib Nurmagomedov, nonché grande amico di Cristiano Ronaldo. E proprio sull’asso portoghese…

Il campione UFC dei pesi leggeri, Khabib Nurmagomedov , durante un collegamento con Sky Sports Uk, ha espresso le sue opinioni sul Manchester United e sul futuro del suo grande amico Cristiano Ronaldo . Khabib crede nelle potenzialità dei Red Devils e ha ammesso che quest’anno diversi nuovi giocatori devono ancora amalgamarsi al meglio per consentire allo United di diventare una squadra solida e organizzata. Ma l’amico di CR7 è sicuro: “L’anno prossimo il Manchester United sarà un grosso, grosso problema per tutti gli altri club”.

I presunti malumori, le panchine non ben accettate e lo zero nella casella dei gol nelle ultime 6 gare di Cristiano Ronaldo (serie interrotta solo mercoledì sera con il gol segnato al Brighton) non hanno fatto altro che riportare alla ribalta la questione di un suo possibile addio al Manchester United. Khabib rivela: “Parlerò con lui. Ricordo che, quando ha lasciato il Real Madrid, mi ha parlato del trasferimento un paio di mesi prima. Ma non sono un giornalista e non sono di Sky Sports, lo sapete. Ma glielo chiederò sicuramente. Voglio che rimanga allo United. Onestamente, se devo dare una mia opinione,voglio che resti lì”, conclude Khabib.