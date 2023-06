Kings League, la punizione di Pirlo fa impazzire il telecronista

Il professore Andrea Pirlo ha deciso di riallacciare gli scarpini e iscriversi alla Kings League. E il suo esordio non è stato affatto male!

Un grande esordio quello di Andrea Pirlo, nella Kings League, la competizione più “social” del nuovo calcio. Il torneo ideato e messo in atto da Gerard Pique ed il suo team, ha avuto il piacere di accogliere uno dei più illustri giocatori italiani. Andrea Pirlo, che da poco ha terminato il suo impiego in Turchia, ha preso parte alla manifestazione con la divisa del Jijantes FC, perdendo però lo scorso match per 4-3. Ma la sconfitta è stata soppiantata dalla sua prestazione e dal paseo de honor riservatogli. Una grande prestazione che avrebbe potuto diventare perfetta, se solo quella punizione fosse entrata…