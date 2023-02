Klopp sferza l’Everton: “Battuto l’Arsenal? Ma il derby si gioca qui da noi ad Anfield…”

L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha invitato i suoi giocatori a dimostrare perché il club è speciale nel derby del Merseyside contro l'Everton nella Premier League inglese, in campo alle 21.00 di lunedì 13 febbraio.

Redazione DDD

Lo scontro di Anfield arriva con il Liverpool che langue al decimo posto in campionato dopo mezza stagione di forma scadente e infortuni mentre l'Everton sta lottando per evitare la retrocessione. L'attuale situazione non è abituale e per Klopp e il suo team dopo prestazioni costantemente ad alto livello da quando il tedesco è arrivato nel 2015 ad Anfield.

Verso Liverpool-Everton

Ma questa è la nuova realtà del Liverpool e Klopp sa che una vittoria contro l'Everton è cruciale, soprattutto dopo la sconfitta per 3-0 contro il Wolverhampton lo scorso fine settimana, tre sconfitte e un punto nelle ultime quattro partite di campionato dei Reds: "Onestamente non è il momento che volevamo o il momento in cui siamo felici di essere a questo punto. È ora che possiamo dimostrare che questo club è davvero speciale. I giocatori hanno fatto grandi cose negli ultimi anni. Stiamo lottando per cambiare le cose in meglio. Non vedo l'ora che arrivi l'atmosfera del derby e una vera partita di calcio", ha detto Klopp.

Klopp in precedenza aveva concesso ai suoi giocatori due giorni di ferie dopo aver perso contro i Wolves per cambiare il loro umore: "Questa cosa aiuta. Questa settimana sembravano tutti molto freschi. Questa è la verità. La sessione di allenamento è stata molto buona, molto intensa", ha detto Klopp, che ha anche qualche buona notizia, in quanto l'attaccante Diogo Jota, che ha subito un grave infortunio al polpaccio a ottobre, dovrebbe tornare in campo. "Diogo si è allenato per due giorni. Altri tre giorni e sarà pronto per questa partita", ha detto Klopp, che ha anche confermato che Virgil van Dijk difficilmente sarà presente anche se tornerà ad allenarsi.

L'Everton, che ha pareggiato 0-0 in casa contro il Liverpool a settembre, è terzultimo, ma è al top della forma dopo aver battuto la capolista Arsenal 1-0 nella prima partita da allenatore di Sean Dyche. "La differenza è che il derby non è lì a Goodison Park, ma qui ad Anfield. Quindi dobbiamo assicurarci che la missione della squadra in questa partita raggiunga l'obiettivo", ha detto Klopp.