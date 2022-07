Ko in Georgia e subito derby: Becali e la FCSB al primo bivio stagionale…

La squadra rumena si può rifare al ritorno, ma Ioan Ganea, ex allenatore ed ex giocatore del Rapid Bucarest, ha tratto spunto per fare polemica.

Le parole dell'ex attaccante oggi 48enne: "E' possibile qualificarsi. L'FCSB ha sempre dimostrato di avere valore e può sempre ribaltare un risultato di 1-0. Solo Gigi Becali può spiegare come una squadra rumena abbia finito per perdere in Georgia. Lui è il numero uno in FCSB. Hanno sempre ottenuto ottimi risultati quando hanno giocato molto bene collettivamente. La squadra deve capire che il calcio è un gioco collettivo e che può fare la differenza", ha detto Ionel Ganea, secondo Fanatik.