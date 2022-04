Kuyt dal prato di Anfield al ring, l’ex Liverpool si da a alla kick boxing

Oltre 200 partite e più di 50 gol con la maglia dei Reds, calciatore olandese affermato anche in patria ed eroe con il suo Feyenoord di cui nel 2018, dopo il ritiro, è diventato l’allenatore della squadra Under 19.

Giocatore mai dimenticato dalle parti di Anfield Road , capocannoniere del Liverpool nell’edizione 2007/2008 della Champions League e autore di quella storica tripletta siglata contro il Manchester United nel Marzo del 2011. Dirk Kuyt da quando ha appeso gli scarpini al chiodo non si è mai precluso nulla e per l’ex esterno d’attacco ex Liverpool dopo il calcio si apriranno le porte del ring , infatti come riportato dal portale olandese AD , Kuyt è pronto per il suo primo combattimento sul ring che lo vedrà debuttare nel mondo della kick boxing .

Dirk Kuyt si dice entusiasta della nuova esperienza e sembra essere pronto per la nuova avventura: “Come ex calciatore so cosa vuol dire essere in uno stadio, anche se sono passati quattro anni da quando ho smesso di giocare a calcio. Mi mancava quella tensione e quella lotta che provavo allora e in questi anni ho fatto diversi sport come tennis o padel, ma salire su un ring per me è una novità assoluta. Mi piacerebbe dunque sfidare una celebrità come Verhoeven, ma mi dovrò allenare duramente”.