La Coppa del Mondo e le tre stelle incise sul…mate: tifosi argentini euforici per la foto di Messi

Un ricordo indelebile quello del Mondiale vinto in Qatar per Lionel Messi. Le emozioni e le immagini del trionfo a Doha in finale contro la Francia sono ancora fresche e presenti nella testa e nel cuore del numero 10 e capitano dell’Argentina. Nelle ultime ore i tifosi sui social si sono scatenati alla vista di una foto caricata sulle storie Instagram da Messi che mostra il suo tradizionale e inseparabile mate.