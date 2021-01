La curva del Kaiserslautern contro i neonazi tedeschi: “Il Turkgucu Monaco da noi è il benvenuto!”

La curva del Kaiserslautern si ribella allo striscione neonazista che definiva "non i benvenuti" gli ospiti del Turkgucu: "Certo che lo sono!"

Lunedì, a ridosso della partita di terza divisione tra Kaiserslautern e Türkgücü Monaco poi finita 0-0, i membri del micropartito neonazista "Der 3. Weg" hanno posato con uno striscione a sfondo razziale dietro la curva ovest dello stadio Fritz Walter. I tifosi della curva del Kaiserslautern si sono chiaramente espressi contro questa azione. L'associazione dei tifosi del Kaiserslautern, che comprende anche i gruppi ultras del sclub, ha pubblicato ieri una dichiarazione sull'argomento, affermando: “Il giorno prima della partita tra FCK e Türkgücü Monaco, alcuni attivisti della III, davanti alla curva ovest, hanno posizionato uno striscione che diceva che il Türkgücü Monaco non era il benvenuto sulla Betze, appunto la curva del Kaiserslautern. Il partito è noto per essere di estrema destra. La Westkurve non è stata a guardare.

Allo stesso tempo, l'associazione dei tifosi ha posizionato uno striscione di risposta rivolto a “III Weg”: “Zitto quando parla la curva ovest! Non decidi tu chi è il benvenuto qui!", Si leggeva in modo inequivocabile. Il Kaiserslautern aveva già preso le distanze dalla campagna di banner del partito neonazista: “I responsabili del Kaiserslautern non possono tollerare sia il contenuto dello striscione che il luogo in cui viene visualizzato. Il Kaiserslautern prende chiaramente le distanze da questo atteggiamento disumano e razzista nei confronti dei nostri ospiti del Türkgücü Monaco, che, con tutti i loro giocatori e responsabili, sono sempre i benvenuti qui con noi ", recitava il comunicato della squadra di terza divisione del Palatinato.