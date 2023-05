La Democrazia Corinthiana stampata sulla maglia: così il Timao 2023-24…

La Democrazia Corinthiana (in portoghese: Democracia Corinthiana) è stato un movimento ideologico dei primi anni ottanta in Brasile che interessò la società di calcio del Corinthians. Fu un modo innovativo e non gerarchico di gestire un club calcistico, nonché una delle azioni più importanti nella lotta contro la dittatura in Brasile e una sfida al governo militare. Era una cellula politica idealista e organizzata, che combatteva contro il modo autoritario con cui la dirigenza del club controllava i suoi giocatori, una metafora del modo in cui il paese era governato dai militari.