La denuncia dell’arbitro Bibiana Steinhaus: “Solo uomini ai vertici del calcio tedesco”

L'arbitro tedesco Bibiana Steinhaus e altre figure femminili di spicco nel mondo del calcio hanno pubblicato otto richieste per promuovere l'uguaglianza di genere nel calcio tedesco, inclusa una quota per le donne in posizioni di leadership.

Redazione DDD

Otto figure femminili di spicco del calcio tedesco, tra cui il portiere della nazionale Almuth Schult e l'arbitro Bibiana Steinhaus, hanno pubblicato un documento con una serie di richieste volte a raggiungere l'uguaglianza di genere nelle posizioni di vertice del calcio tedesco. Accompagnate dall'hashtag # FußballKannMehr ("Il calcio può fare di più"), le richieste includono quote femminili per consigli di amministrazione e posizioni nelle federazioni e club calcistici tedeschi, programmi mirati per garantire pari opportunità sul lato sportivo, parità di retribuzione in tutte le gerarchie del gioco e punizione costante del sessismo e della discriminazione. "Oltre il 90% delle posizioni decisionali nelle federazioni e nei club tedeschi sono ancora occupate da uomini. La diversità tra i giocatori in campo e le persone che amano il calcio non si riflette nelle strutture di leadership del gioco", si legge in una dichiarazione delle otto importanti donne che rappresentano una serie di ruoli diversi all'interno del calcio tedesco.

"È stato dimostrato che le donne in posizioni di leadership aumentano la probabilità che le sfide future vengano affrontate con nuove soluzioni, le debolezze strutturali vengano riconosciute più rapidamente e i modelli comportamentali vengano messi in discussione. Sono tante le donne che portano con sé la competenza, l'esperienza e l'integrità per assumere posizioni di leadership. Molte sono già lì da molto tempo, ma richiedono un sostegno mirato e, soprattutto, pari opportunità", si legge nella lettera. Oltre al portiere Schult, unica madre nella Bundesliga femminile da quando ha dato alla luce due gemelle nel febbraio 2020, e Steinhaus, che è diventata la prima arbitro donna a dirigere le partite della Bundesliga maschile tra il 2017 e il 2020, l'elenco dei firmatari anche include Sandra Schwedler, un membro del consiglio di sorveglianza dell'FC St. Pauli, Helen Breit, presidente della prominente organizzazione di tifosi Unsere Kurve ("La nostra terrazza") e la telecronista Claudia Neumann. "Tutti noi, come commentatori, giocatori, madri, presidenti, arbitri, membri del consiglio, rappresentanti dei tifosi e candidati alla presidenza, siamo stati considerati casi sporadici - o lo siamo ancora", dicono, chiedendo che "un numero significativamente maggiore di donne" occupi posizioni di vertice in calcio, al fine di creare un'immagine "più giusta" e "più moderna" del gioco. "Perché è necessario. Perché è giusto. E perché il calcio con più donne in posizioni di comando sarà meglio equipaggiato per affrontare il futuro", hanno scritto.