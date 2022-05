La Dinamo Zagabria festeggia il titolo nel derby nazionale croato: il Maksimir…brucerà!

Verso Dinamo-Hajduk, il Classico croato di sempre...

Dinamo Zagabria e Hajduk Spalato si sfideranno per l'ultima volta in questa stagione, nell'ultimo turno di campionato questo sabato alle 20:00 allo stadio Maksimir di Zagabria. La Dinamo si è assicurata il titolo di campione, il 23esimo in Croazia, nell'ultimo turno a Šubićevac, ma la vittoria nel più grande derby nazionale porta sempre slancio, fiducia in se stessi, fascino speciale. È interessante notare che il più grande derby croato sarà giudicato da un arbitro molto giovane, Patrik Kolarić, 26 anni, fischietto della zona di Čakovec.

A proposito, per chi non lo sapesse..., il Maksimir...brucerà! La Dinamo ha esaurito tutti i biglietti per il derby e la celebrazione dello scudetto. La capienza massima possibile dello stadio è ormai tutta esaurita tre giorni prima della partita. Ciò mostra chiaramente il peso di questo titolo e, soprattutto, che la Dinamo non ha vinto solo il trofeo in questa stagione, ma anche i suoi tifosi ne sono stati attivi protagonisti. "La Dinamo avrà un grande supporto dagli spalti e un vera atmosfera di festa per la celebrazione del titolo di campione!", ha scritto in una nota la Dinamo Zagabria.