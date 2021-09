La donazione di Haaland: il bonus economico norvegese regalato a 3 settori giovanili del suo Paese

Rosseland BK, Bryne FK e Grorud riceveranno un sostegno finanziario dall'attaccante del Borussia Dortmund

Erling Haaland fa sempre le cose per bene. L'attaccante del Borussia Dortmund ha segnato ancora per la Norvegia durante la sosta per le nazionali. Cinque gol in tre partite, inclusa una tripletta martedì scorso nel 5-1 contro Gibilterra. Le sue prestazioni in campo e il grande momento di forma non hanno fatto dimenticare al ragazzo le sue origini. Il 21enne, infatti, ha deciso di devolvere il bonus del miglior giocatore delle ultime tre gare della Norvegia a tre umili club del suo paese, che investono molto sul settore giovanile.