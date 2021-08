La fidanzata di Ljajic non ama Mosca: ecco il casus belli fra Adem e il Besiktas

Il contratto di Ljajic con il club turco dura fino alla fine della stagione. Il calciatore riceve 3,2 milioni di euro l'anno.

Il centrocampista del Besiktas turco Adem Ljajic ha scritto un post sul suo account Instagram, dove ha reagito bruscamente alla decisione del club turco di sospenderlo dagli allenamenti dopo aver rifiutato di trasferirsi allo Spartak Mosca: “Nutri il tuo cane per tre giorni e si ricorderà di te per tre anni. Dai da mangiare a un uomo per tre anni e ti dimenticherà in tre giorni", ha scritto Ljajic. Il calciatore ha poi cancellato il suo post.