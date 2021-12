La fidanzata di Militao è scoppiata in lacrime quando Jovic ha segnato: “Luka non gioca mai…”

Karoline Lima, la fidanzata di Militao, ha pubblicato attraverso le sue storie su Instagram il momento in cui ha pianto dopo il gol di Luka Jovic. L'attaccante è tornato al gol e la ragazza del suo compagno ha lanciato un messaggio più che accorato

Dopo essere stato quasi due anni senza segnare con il Real, Jovic ha tirato una riga sul suo lungo periodo di astinenza, andando in gol contro la Real Sociedad. Il serbo si è tolto un peso dalle spalle. Il momento è stato così emozionante che la ragazza di Militao ha pianto in casa sua. Karoline Lima non ha nascosto la sua emozione per un calciatore che sta avendo poche opportunità.