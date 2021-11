La fidanzata di Militao esulta come nessun altro: come canta con i tifosi brasiliani!

Karoline Lima ha catturato l'attenzione di tutti i fan del suo ragazzo, Militao, per i suoi video. Lo ha fatto di nuovo scherzando con i tifosi brasiliani nel match contro la Colombia.

Karoline Lima, la fidanzata esplosiva del difensore Militao, è una gran tifosa del Real Madrid, il club del suo compagno. L'influencer brasiliana era già conosciuta prima di iniziare una relazione con il difensore, dopo essere stata anche con Neymar, ma in Spagna ha conquistato tutti per i suoi video divertenti.

Karoline ha dimostrato di seguire Militao come nessun altro, regalando uno spettacolo autentico dopo le partite del Real Madrid, squadra che incoraggia indossando la maglia merengue. La modella non solo analizza le prestazioni del suo partner, ma commenta anche tutti i giocatori e provoca le risate dei suoi follower con i suoi soprannomi. Ad esempio, chiama Benzema "barbuto". Questa volta, ha fatto lo stesso in una partita nel suo paese, dal vivo. L'influencer ha iniziato a cantare il coro "Militao" allo stadio con i tifosi brasiliani nel duello contro la Colombia (1-0) e lo ha registrato.