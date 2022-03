La FIFA ha deciso: all’ex giocatore del Milan un rimborso di 200mila euro

La Uefa dà ragione all'ex difensore della Nazionale francese

Vecchia conoscenza della nostra Serie A , con la maglia del Milan (stagione 2014/2015) collezionò 39 presenze e 4 reti. Il difensore franco-marocchino Adil Rami , attualmente in forza al Troyes , si è trovato al centro di una situazione spinosa culminata con una multa salatissima che la FIFA ha inflitto al Boavista .

Ducentomila euro di ammenda sono stati comminati al club portoghese che sarà costretto a pagare le cifre non versate in precedenza e previste nelle clausole del contratto firmate con Rami. L’ex Campione del Mondo aveva militato nel Boavista per un breve periodo a cavallo tra il 2020 e il 2021.