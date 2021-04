LA Galaxy, insulti omobofi: Sebastian Lletget multato e squalificato dalla MLS

Sebastian Lletget nel 2020 ha segnato 6 gol e messo 4 assist in 20 partite per Los Angeles Galaxy

La Major League Soccer ha multato il centrocampista degli LA Galaxy Sebastian Lletget, 28enne nazionale USA che ha giocato 3 anni in Premier League con il West Ham, per un importo non reso noto e lo ha sospeso per due partite per l'uso di un insulto omofobo in un post su Instagram lo scorso 9 aprile. Lletget dovrà inoltre frequentare corsi di formazione su diversità, equità e inclusione tramite Athlete Ally. Lletget salterà le due partite nelle prossime due giornate MLS della stagione regolare del Galaxy, contro i New York Red Bulls domenica e contro il Seattle Sounders il 2 maggio.