La Liga denuncia i cori e gli insulti cantati nel derby di Siviglia

La Liga si è pronunciata sui cori prodotti al Ramón Sánchez-Pizjuán nel derby Siviglia-Betis della 35esima giornata. Il duello, finito 0-0, ha avuto numerose cadute di tono, per quanto riguarda le canzoni, da entrambe le curve.

Ogni settimana, la Liga invia una dichiarazione in merito agli incidenti che si verificano al Comitato per la concorrenza RFEF e alla Commissione antiviolenza: in questo caso sotto osservazione sono finiti i cori da derby nello stadio del Siviglia.