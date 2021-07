La Liga: “Il derby Betis-Sevilla ha triplicato il suo pubblico in due anni”

Il braccio destro di Javier Tebas mette in evidenza il confronto tra le squadre sivigliane come segno della crescita della Liga negli ultimi tempi

Mayo descrive in dettaglio alcuni dei problemi più economici, commerciali e di fatturazione che la Liga ha, così come i mercati in cui la competizione spagnola è più seguita, ma è stato anche interessante quando si è parlato del progetto Superliga guidato da Florentino Pérez e Real Madrid: “È stata una mancanza di rispetto per il resto dei club che lavorano come loro, che sono nella stessa competizione. Sono stati disprezzati. A parte questo è irresponsabile, perché quello che deve essere offerto al mercato in questo momento è la certezza, non dubbi. La Liga è stata colta di sorpresa dall'annuncio nel bel mezzo della trattativa per il contratto diritti tv esteri negli Stati Uniti, che è uno dei più grandi della storia. All'improvviso, il presidente del Barça esce e dice di aver firmato la Super League. Avevamo l'accordo in mano ma quella sera ci hanno chiamato e ci hanno detto: ‘Ehi, si sta creando la Super League’. Generare quell'incertezza è irresponsabile, irrispettoso e molto poco professionale”.