La magia della Fa Cup: il Crystal Palace paga la trasferta ai tifosi avversari

Sabato 6 Febbraio ritorna la magia della Fa Cup, competizione da sempre pregna di fascino che incarna il senso del football di una volta. Nel Sud di Londra va in scena una partita che si preannuncia molto divertente e che promette spettacolo.

Il Crystal Palace di Patrick Vieira ospita tra le mura amiche di Selhurst Park l’Hartlepool United, squadra che milita in League Two, la quarta serie inglese. Qualche settimana fa, all’apertura delle biglietterie, i tifosi ospiti hanno letteralmente polverizzato tutti i 4.700 tagliandi messi a disposizione per i tifosi dell’Hartlepool che non vogliono perdersi per nulla al mondo quella che per loro è senza dubbio la partita dell’anno. Giocare contro una squadra di Premier League non capita certo tutti i giorni.