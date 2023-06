La nuova stella del River: chi è Echeverri? Nel 2017, in Italia…

Nel 2017, gioca un torneo 7 vs 7, dove sono presenti i migliori vivai calcistici del mondo, e lì mette in mostra le sue doti. Il pubblico è ammaliato dal giovane Claudio. Il torneo lo vincerà l’Atletico Madrid, battendo 3-1 il Benfica nella finalissima m, ma il River si aggiudicherà la medaglia di bronzo, vincendo la finale per il terzo posto per 4-1 contro il Lugano. Un gol e due assist per Echeverri nel match, eppure, non fu neanche questa la sua miglior prova. Nei gironi, il piccolo numero 8 argentino rifila quattro reti ed un assist alla Juventus, in un match terminato 6-1 in favore del River. Un destro a giro che bacia il palo e si infila in rete, un pallonetto dalla trequarti di campo a scavalcare il portiere in uscita. Claudio ha alzato l’asticella, ora deve solo attendere il suo grande giorno.