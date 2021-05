La nuova vita dell’ex Gunners Alex Song: una società di costruzioni in Camerun

Una nuova avventura per l’ex Arsenal, che nonostante il presente da calciatore ha già iniziato a gettare le basi per il futuro. Una nuova vita nel settore immobiliare…

Un presente da calciatore, ma il futuro è già in definizione. Alex Song, ex stella dell’Arsenal, è pronto a rimettersi in gioco, nonostante ancora non abbia appeso le scarpe al chiodo. Dopo l’esperienza londinese infatti il calciatore è passato prima al Barca, tornando in Inghilterra col West Ham, prima di raggiungere nell’ordine Rubin Kazan, Sion e l’attuale Arta Solar 7. Ma per un calciatore si sa, il futuro è dietro l’angolo, e il 33enne sta già iniziando a gettarne le basi.